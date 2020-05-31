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مدير أمن سبها: “الوضع صعب”.. وتشديد على المخالفين

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير أمن سبها السنوسي صالح، أن المديرية ستبدأ بتنفيذ غرامات وضبط المخالفين لإجراءات الحظر، منوها أن رجال الأمن سيقفلون أي محل مخالف بالشمع الأحمر، وسيتم تغريم الفرد المخالف 50 دينارا، وهناك إجراءات قانونية ستتخذ بالخصوص.

وقال صالح، خلال مؤتمر صحفي بقاعة المجلس البلدي سبها، إن الوضع صعب في المدينة للسيطرة على الوباء، مضيفا أن هناك عناصر من المديرية لم تلتحق بعملها ما شكّل نقصاً في القوة العمومية للمديرية التي تعمل بنصف قوتها حاليا، مؤكدا عدم تلقي المديرية أي دعم من أية جهة.

وشدد صالح على ضرورة نبذ وترك الخلافات جانبا، وعدم الزج بمديرية الأمن في الصراع السياسي، موضحا أنها بعيدة عن كل ذلك بالفترة الحالية التي قال إنها فترة عمل من أجل تجاوز أزمة فيروس كورونا.

وأشار مدير أمن سبها السنوسي صالح، إلى أن أهالي المدينة مصابون بالهلع، وهناك فئة لا تريد حلا وتسعى لاستدامة الأزمة، بحسب قوله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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