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أوحيدة: تركيا تواصل سياسة اللعب بالنار وإن أدى لتعريض المنطقة للخطر

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

حذر عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة من محاولات أنقرة المستمرة ليس فقط لاستغلال ثروات ليبيا الطبيعية، بل أيضا لإقحامها في توترات وصراعات إقليمية ودولية لخدمة مشروعها التوسعي.

أوحيدة لفت في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن مذكرتي التفاهم اللتين وقعهما السراج مع إردوغان ليست لهما أي شرعية قانونية ولا تعدان إلا فرضا لسياسة الأمر الواقع، مشيرا إلى أن تركيا تواصل سياستها المفضلة وهي اللعب بالنار حتى لو أدى ذلك لتعريض أمن منطقة شرق المتوسط للخطر.

وأكد على أن ليبيا ستتصدى للتحالف القطري – التركي الذي يستهدف تنفيذ مشروع التنظيم الدولي للإخوان بالمنطقة، والذي يرتكز على أن يجعل من البلاد بيت مال له خلال الخمسين عاما المقبلة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • الموضوع اكبر من تركيا التى يمكن سحق قواتها الموضوع امريكا الدولة العظمى التى تستغل نفوذها للضغط على الدول الداعمة للجيش للوطنى حتى لا يحسم المعركة وتظل ليبيا فى فوضى فمن غير المنطقى التغاضى عن جريمة حرب علنى يرتكبها اردوغان بنقل ارهابيين واسلحة فى طائرات وسفن مدنية من خلال موانئ ومطارات مدنية تركية وليبية ولن تفلت امريكا من القصاص الالهى العادل فاذا لم تكن تعلمت من جائحة الكورونا ومن الغضب الشعبى على عنصرية الشرطة الامريكية فالقادم أسوأ بالنسبة لامريكا الظالمة المتكبرة

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