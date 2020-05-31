“الشعب التونسية”: نرفض بشكل قاطع الزج بتونس فى صراع إقليمي خطير

أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، على أن حزبه يرفض قطعاً أيّ تدخل خارجي في بلاده والزج بها في صراع إقليمي خطير.

وأضاف القيادي بحركة الشعب وهي طرف في التحالف الحاكم، في تصريحات صحفية، أن حزبه يؤيّد المساعي نحو الاهتداء لحل ليبي – ليبي وإيجاد صيغة سياسية سلمية بعيداً عن الخيارات العسكري

وفى وقت سابق،أكد رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، أن هناك انقساما حول ليبيا في تونس وصفه بـ “العميق جدا”.

وأوضح خلال تصريحاته لوكالة “سبوتنيك” أن الاصطفاف إلى جوار أحد أطراف الصراع الليبي يؤثر على الداخل التونسي، مطالبا رئاسة الجمهورية التونسية بتصحيح المسار بما يتوافق مع رؤية المجتمع الدولي تجاه ليبيا.

وأشار إلى أن الموقف الرسمي التونسي حول ليبيا اتسم بالحياد الإيجابي في فترة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وهو موقف يرفض الإرهاب ويحاول أخذ مسافة واحدة من أطراف الصراع، ويشجع على الحل السياسي.

جدير بالذكر أن سبعة أحزاب سياسية تونسية، استنكرت، في بيان مشترك صدر في وقت سابق، الاتصال الهاتفي الذي أجراه، راشد الغنوشي رئيس البرلمان بفائز السراج رئيس حكومة الوفاق في ليبيا.

واعتبرت أحزاب (التيار الشعبي، والعمال، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، والقطب، وحركة البعث) الاتصال “تجاوزا لمؤسسات الدولة، وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها”.