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بكري: الأهداف الحقيقية لمذكرة التفاهم بين أردوغان والسراج بدأت تتضح

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، إن الأهداف الحقيقة لمذكرة التفاهم غير الشرعية الموقعة بين أردوغان والسراج بخصوص ترسيم الحدود البحرية بدأت تتضح تدريجيا.

بكري أشار في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن أهداف المذكرة تبدأ من التدخل التركي عبر تقديم السلاح والمرتزقة لحكومة الوفاق وصولا إلى الاستعداد للبدء بالتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستثير أطرافا أساسية في المنطقة، وفي مقدمتها مصر وقبرص واليونان.

وأرجع الصمت الأوروبي على التحركات التركية إلى تأثر البعض بالضغوط التركية وتلويحها المستمر بورقة فتح الحدود أمام اللاجئين الراغبين في العبور نحو القارة الأوروبية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • ياعم مصطفى اردوغان مجرد كلب صهيونى تستغله امريكا لخدمة مصالحها وكل ما يفعله من نقل ارهابيين واسلحة باوامر امريكية حتى تساوم اوربا على حمايتها من صنعيتها الارهابية داعش وحتى تسيطر امريكا على نفط ليبيا كما سيطرت على نفط سوريا لتنفق على قواتها فى المنطقة فامريكا تتصرف حاليا كتنظيم ارهابى يدوس على القانون الدولى وتحمى جرائم حرب واضحة بنقل اسلحة وارهابيين عبر تركيا فى طائرات وسفن مدنية وهى جريمة حرب موثقة وسرقة امريكا لنفط سوريا جريمة اخرى

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