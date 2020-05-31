بكري: الأهداف الحقيقية لمذكرة التفاهم بين أردوغان والسراج بدأت تتضح

قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، إن الأهداف الحقيقة لمذكرة التفاهم غير الشرعية الموقعة بين أردوغان والسراج بخصوص ترسيم الحدود البحرية بدأت تتضح تدريجيا.

بكري أشار في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن أهداف المذكرة تبدأ من التدخل التركي عبر تقديم السلاح والمرتزقة لحكومة الوفاق وصولا إلى الاستعداد للبدء بالتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستثير أطرافا أساسية في المنطقة، وفي مقدمتها مصر وقبرص واليونان.

وأرجع الصمت الأوروبي على التحركات التركية إلى تأثر البعض بالضغوط التركية وتلويحها المستمر بورقة فتح الحدود أمام اللاجئين الراغبين في العبور نحو القارة الأوروبية.

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