البكوش: إرسال 8 أطباء رعاية و400 جهاز كشف متطور إلى الجنوب

أكد رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا الدكتور خليفة البكوش إيقاف الحجر الخارجي، منذ اليوم، بناء على قرار رئيس اللجنة العليا، موضحاً أن الأمر على الحجر الداخلي.

وقال البكوش، في تصريحات لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، هناك 5 رحلات خارجية وسيغلق باب الحجر، مضيفا: “كل العائدين سيقام لهم 3 تحاليل حتى يتأكد خلوه من الفيروس”، مبينا أن من سيعودوا لبيوتهم سيكتبون تعهد بعدم الخروج، وذلك بالتعاون بين وزارة الداخلية وعمداء البلديات.

وبخصوص المنطقة الجنوبية، أوضح البكوش، أن 8 أطباء عناية مركزة سيتوجهون، غدا الإثنين، إضافة إلى 400 جهاز كشف متطور وكافة التجهيزات الأخرى.

ودعا رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، سكان سبها والمدن المجاورة إلى عدم الانتقال إلى المناطق المجاورة منعا لانتشار المرض، وحتى تستطيع الجهات المعنية محاصرة الفيروس.