لودريان لـ “السراج” لابد من وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا

بحث وزير

الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج

الأوضاع في ليبيا .

وقالت وزارة

الخارجية الفرنسية في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك” إن مناقشات

السراج ولودريان تركزت على ضرورة العمل من أجل وقف سريع للأعمال العدائية، وإعادة

إطلاق العملية السياسية في الإطار الذي وضعه مؤتمر برلين في وقت سابق من هذا

العام، ووضع حد لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا.

وأضافت أن وزير

الخارجية الفرنسي شدد على ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات في إطار لجنة 5 + 5 من

أجل التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية على أساس الاتفاق

المعد في 23 فبراير تحت رعاية الأمم المتحدة.

