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تركيا تدعو روسيا وفرنسا والبرلمان الليبي للتوقف عن دعم الجيش

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده حريصة على تحقيق الاستقرار في ليبيا، ومستمرة في الوقوف إلى جانب حكومة الوفاق.

ودعا قالن، خلال مقابلة تلفزيونية الأحد، روسيا وفرنسا ومجلس النواب الليبي بالتوقف عن دعم الجيش، والعمل مع حكومة الوفاق، من أجل تحقيق السلام في البلاد، والتعاون من أجل إيجاد حل سياسي، تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسب وكالة “الأناضول”.

وعن توجه تركيا للتنقيب عن النفط في المياه الليبية، زعم قالن أن هذه الخطوة تأتي بموجب ترخيص من الحكومة الشرعية، وفق مبدأ رابح- رابح بين البلدين، وفق قوله

وتابع: “لايمكن أن يتسم أي مشروع سواء في شرق المتوسط أو غربه بالديمومة والنجاح، بمعزل عن تركيا”

وقال، إن موسكو ربما تسعى لتأسيس نظام مشابه لما أقامته في سوريا في ليبيا، وقد تكون تسعى لاقامة جسر جوي بين سوريا وليبيا، ورأى أن هذه الخطوات لا تصب في صالح روسيا على المدى المتوسط والبعيد، وفق قوله.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • متخلف عقليا مثل لص مجرم يطلب من مأمور القسم اخلاء القسم ليتخذه وكر لعصابته فالبرلمان الليبى هو من كلف الجيش الوطنى بنصاب قانونى لمحاربة الارهاب والبرلمان الليبى ممثل للشعب الليبى ومعترف به دوليا وهو من يمنع او يمنع الثقة لاى حكومة والكل يعرف ان اتفاقكم مع السراج باطل فحسب اتفاق الصخيرات يجب ان يكون القرار بالتوافق بين الاعضاء التسعة الممثلين لاقاليم ليبيا الثلاثة ثم اعتماد القرار من البرلمان وهذا لم يحدث ياحمار وبناء عليه بفرض ان تركيا قامت بالتنقيب عن النفط بطريقة غير مشروعة واكتشفت بئر نفط فان الامريكان سيقوموا بطردهم والاستيلاء على النفط كما حدث فى دير الزور بسوريا ورفضوا طلب اردوغان بالحصول على نسبة فاردوغان مجرد كلب صيد امريكى يستغل ترامب حماقته حتى لو اضر بمصلحة تركيا كما حدث فى قضية خاششقى التى خسرت تركيا مصالحها فى السعودية وكسب ترامب صفقة القرن مع السعودية !!

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  • كلب حقير فى النهاية سيخسر كالعادة فكل معارك اردوغان من اجل الخوان خسرها وليبيا مقبرة اردوغان اخر مسمار فى نعشه قبل السقوط فى تركيا بعد ان انفض من حوله العقلاء الاكفاء وتركوا حزبه من امثال الرئيس السابق عبدالله جول ورئيس حزب العدالة ورئيس الوزراء السابق احمد داود اوغلو ومهندس الاقتصاد التركى فترة اذدهاره قبل انهياره حاليا على باباجان وحل محلهم اغبياء اخوان من حثالة المجتمع التركى من امثال هذا المتخلف الذى يتنفس الكذب ويعيش فى اوهام تحت تأثير الترامادول

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  • نفس غباوة قنونو وفيه شبه كبير منه ربما يكونوا من سواقط خيمة واحدة من خيام النكاح وراضعين من روث بقرة واحدة والاثنين يجعلوك تضحك للصبح على غباوتهم الشديدة نفس غباوة المعتوه فلو نظر هذا الكلاب لجيف كلاب اردوغان المتناثرة فى الطرقات لعرف انه حمار تافه

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  • مطالبته هذه دليل علي تنتصار الجيش وهزيمة مليشيات مشروع اردوغان فبعدما انهزمت مليشيات اردوغان اصبح يبحث عما يحفظ به ماء وجهه واصبح يوجه في موظفيه الي تصريحات يستشف منها شعورهم بالهزيمه الآليمه ورغبتهم بالخروج من الحرب بسلام

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  • يامتخلف روسيا وقرنسا دول نووية كبرى تصنع اسلحة متقدمة وصواريخ تصل للفضاء فمن انت ايها الحقير مجرد كلب مسعور يتلاعب به ترامب وبوتن فترامب قال عن اردوغان انه احمق وبوتن احتقره فى اخر زيارة له فى موسكو وتركه ملطوع واقفا امام القاعة فى انتظار القيصر ووضع له صورة قيصرة روسية هزمت الدولة العثمانية بينهما اثناء الاجتماع ليذكره باصله وان صعلوك تافه اما قوة نووية عظمى مثل روسيا !!!

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  • قنونو التركى نسى يطلب من المشير خليفة حفتر دعم الجيش الوطنى ومن الشعب الليبى وقبائله التوقف عن دعم الجيش الوطنى ودعم الاحتلال التركى والمرتزقة من حثالة المجتمع السورى .صحيح اللى اختشوا ماتوا فرغم كل جرائم الحرب لاردوغان بنقل ارهابيين واسلحة عبر طائرات وسفن مدنية تم سحقهم وجيفهم تملأ الطرقات جنوب طرابلس بعدما وقعوا فى المصيدة كالعادة بنفس الطريقة للمرة الالف مثل الذبابة الغبية تهشها فتعود مرة اخرى فتهشها فتعود فتضربها بالمنشة فتسقط على الارض هش هش هش اردوغان فى الباى باى

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