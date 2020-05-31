تركيا تدعو روسيا وفرنسا والبرلمان الليبي للتوقف عن دعم الجيش

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده حريصة على تحقيق الاستقرار في ليبيا، ومستمرة في الوقوف إلى جانب حكومة الوفاق.

ودعا قالن، خلال مقابلة تلفزيونية الأحد، روسيا وفرنسا ومجلس النواب الليبي بالتوقف عن دعم الجيش، والعمل مع حكومة الوفاق، من أجل تحقيق السلام في البلاد، والتعاون من أجل إيجاد حل سياسي، تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسب وكالة “الأناضول”.

وعن توجه تركيا للتنقيب عن النفط في المياه الليبية، زعم قالن أن هذه الخطوة تأتي بموجب ترخيص من الحكومة الشرعية، وفق مبدأ رابح- رابح بين البلدين، وفق قوله

وتابع: “لايمكن أن يتسم أي مشروع سواء في شرق المتوسط أو غربه بالديمومة والنجاح، بمعزل عن تركيا”

وقال، إن موسكو ربما تسعى لتأسيس نظام مشابه لما أقامته في سوريا في ليبيا، وقد تكون تسعى لاقامة جسر جوي بين سوريا وليبيا، ورأى أن هذه الخطوات لا تصب في صالح روسيا على المدى المتوسط والبعيد، وفق قوله.