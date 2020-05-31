 ننشر أسماء أبرز قتلى قادة مليشيات السراج من الزاوية

نعت حسابات المليشيات التابعة للسراج وفاة 7 من أبرز قادتهم من مدينة الزاوية، بعد مقتلهم فى محاور القتال بالتزامن مع احتدام المواجهات العسكرية بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الوفاق المدعومة بمرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا.

وبحسب حاسبات المليشيات، فتم نعى القادة البارزين بالتشكيلات المسلحة التابعة لمدينة الزاوية وهم عادل راشد وحمدي حليلة وربيع جموم وفراس الوحيشي والطيب البوش ومحمود الهنقاري ومحمد بحرون الملقب بالفار.

وقد شهدت المعارك الدائرة في محاور الرملة وطريق المطار منذ الأمس إصابة معاذ شكال وسيف النصر دليق اللذين ينتميان أيضا للتشكيلات المسلحة التابعة لمدينة الزاوية.