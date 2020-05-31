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 ننشر أسماء أبرز قتلى قادة مليشيات السراج من الزاوية

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نعت حسابات المليشيات التابعة للسراج وفاة 7 من أبرز قادتهم من مدينة الزاوية، بعد مقتلهم فى محاور القتال بالتزامن مع احتدام المواجهات العسكرية بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الوفاق المدعومة بمرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا.

وبحسب حاسبات المليشيات، فتم نعى القادة البارزين بالتشكيلات المسلحة التابعة لمدينة الزاوية وهم عادل راشد وحمدي حليلة وربيع جموم وفراس الوحيشي والطيب البوش ومحمود الهنقاري ومحمد بحرون الملقب بالفار.

وقد شهدت المعارك الدائرة في محاور الرملة وطريق المطار منذ الأمس إصابة معاذ شكال وسيف النصر دليق اللذين ينتميان أيضا للتشكيلات المسلحة التابعة لمدينة الزاوية.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كلاب النار لحقوا باخوانهم الفجار فى الدرك الاسفل من النار تحية لابطال الجيش الوطنى على تطهير البلاد منهم والا الامام والجهاد مستمر

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  • زبر ، الفار قاعد ما حصلش في الطربيقة
    الموتى هم:
    1حمدي حليله
    2ربيع جموم
    3معاد اشكال
    4_ عادل راشد
    5_ احمد الجربي.
    6،سالم الشبلي.
    7_ عيسى المجدوب.
    8_ أسامة انبيص.
    وما فيهمش محمد بحرون الفار

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