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عاجل .. صد هجوم السابع لمليشيات السراج ومرتزقة تركيا في محوري كوبري المطار وشارع الغاز

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 31 مايو 2020 (وال)- أعلنت شعبة الإعلام الحربي اليوم الأحد، أن القوات المسلحة العربية الليبية؛ تصدت لهجوم هو السابع على التوالي لمليشيات السراج والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن وحدات القوات المسلحة، تصدت لهجوم المليشيات في محاور : كوبري المطار، شارع الغاز، مشيرة إلى استمرار الاشتباكات في محور الكازيرما حتى الآن.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن مليشيات السراج والمرتزقة السوريين تقدموا بعدد كبير من المرتزقة السوريين باتجاه كوبري المطار، للدخول لمنطقة الكايخ، وما هيا إلا دقائق حتى صد الهجوم، والدخول مرة أخرى في اشتباكات في الكازيرما.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن محور عين زاره؛ شهدت محاولة يائسة للمليشيات للتقدم، في محاولة منهم لتخفيف الضغط وتشتيت القوات المسلحة، لكن الوحدات العسكرية كانت بالمرصاد دائمًا، كما كانت لسرية الكورنت لها الكلمة الأكبر.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى الاشتباكات قوية، وقتلى في صفوفهم وتدمير آليات لعدة أيام، ولم تنجح المليشيات في تحقيق انتصار ولا سيطرة على مراصد تابعة للجيش الوطني. (وال- طرابلس) ر ت

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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