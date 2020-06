” طرابلس المركز” تطالب باستثناء بعض الأنشطة الاقتصادية من الحظر

طالب

عميد بلدية طرابلس المركز، عبد الرؤوف حسن بيت المال، اللجنة العليا لمكافحة كورونا

التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الأحد، بتخفيف إجراءات الحظر على بعض المهن والأنشطة

الاقتصادية في البلاد .

وأوضح

عميد البلدية، في خطاب أرسله إلى اللجنة، أن طول مدة الحظر أصبحت عبئاً على الكثير

من المواطنين أصحاب بعض الحرف والأنشطة الاقتصادية الخاصة، حيث تعتبر هذه الأنشطة مصدر الدخل الوحيد لإعالة أسرهم، داعيا

اللجنة العليا إلى إعادة النظر في إجراءات الحظر المفروضة عليهم والسماح لهم بممارسة

أعمالهم أثناء فترة التجول، مبيناً أن من هذه الحرف ” أصحاب ورش صيانة السيارات

والمعدات الكهربائية والإلكترونية وأصحاب ورش النجارة والحدادة العامة وأصحاب محلات

بيع وصيانة الإطارات..”.

وأشار

عميد بلدية طرابلس المركز إلى أن هذه الأعمال لا يترتب على نشاطها أي ازدحام أو اتصال

مباشر بين المواطنين، مضيفا أن الأمر ينطبق أيضا على أصحاب المكاتب الاستشارية ومكاتب المحاماة ومحرري

العقود وغيرها، إضافة إلى المقاهي والمطاعم وفقاً لنظام توصيل الطلبات إلى المنازل

.

