«دير شبيغل الألمانية» تكشف حقيقة مكاسب صهر أردوغان من الحرب في ليبيا 

وأوضحت المجلة الألمانية إلى أنه يتم استخدام درونز «بيرقدار تي بي 2» من دون طيار التركية، بقوة وكثافة غير مسبوقين في ليبيا لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة.

كشفت مجلة دير شبيغل الألمانية، الأحد، ارتفاع وتيرة استخدام تركيا للطائرات من دون طيار محلية الصنع، لا سيما تلك التي تنتجها شركة يملكها صهر الرئيس رجب طيب أردوغان ، وذلك مع تزايد التدخلات التركية في ليبيا.

وأشارت المجلة الألمانية في تقريرها، أن “البلاد التي تتدخل فيها أنقرة بقوتها العسكرية لا تخلو من طائرات «بيرقدار تي بي »” التي تصنعها شركة مملوكة لصهر الرئيس التركي، سلجوق بيرقدار.

وأكدت المجلة، أن تركيا دشنت جسرًا جويًا لإمداد قوات الوفاق غير المعتمدة بالمعدات العسكرية رغم عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا التي تحظر تصدير السلاح إليها.

وأوضحت المجلة الألمانية إلى أنه يتم استخدام درونز «بيرقدار تي بي 2» من دون طيار التركية، بقوة وكثافة غير مسبوقين في ليبيا لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة.