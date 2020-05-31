الثني والحويج يبحثان التحركات السياسية لمواجهة الغزو التركي

اجتمع رئيس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني، الأحد، في بنغازي، بوزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج.

ووفقاً لبيان عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل “فيس بوك”، سلم الحويج للثني التقرير الدوري الشامل عن ملف حقوق الإنسان، موضحاً أن هذا التقرير يُقدم كل خمس سنوات إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

كما ناقش الثني والحويج، آخر التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، وتطورات محاولات الغزو التركي، وكيفية التصدي له سياسيا بالتنسيق مع دول الجوار وكافة الدول الصديقة والشقيقة، بحسب البيان.