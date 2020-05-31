الثني والحويج يبحثان التحركات السياسية لمواجهة الغزو التركي

اجتمع رئيس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني، الأحد، في بنغازي، بوزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج.
ووفقاً لبيان عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل “فيس بوك”، سلم الحويج للثني التقرير الدوري الشامل عن ملف حقوق الإنسان، موضحاً أن هذا التقرير يُقدم كل خمس سنوات إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
كما ناقش الثني والحويج، آخر التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، وتطورات محاولات الغزو التركي، وكيفية التصدي له سياسيا بالتنسيق مع دول الجوار وكافة الدول الصديقة والشقيقة، بحسب البيان.
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