اتحاد الشغل التونسي يطالب بطرح مبادرة رئاسية تمنع جر بلاده للتدخل في ليبيا

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، الأحد، على رفضه لأيّ تدخّل

أجنبي في ليبيا، معلنا أنه سيتصدى لمحاولات استغلال الأراضي التونسية كجسراً للتدخل

التركي أو غيره في ليبيا.

وأوضح المكتب التنفيذي للاتحاد، في بيان له، أن الوضع في

ليبيا أصبح أكثر خطورة بعد التدخّل المباشر لعدد من الدول و نقل آلاف الإرهابيين إلى

الأراضي الليبية، معتبرا أنّه من الطبيعي أن ينعكس هذا الوضع المتفجّر على تونس ليشكّل

ذلك تهديدا مباشرا على جميع الأصعدة السيادية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الاتحاد، أنه سيستخدم كلّ قواه وكافّة أشكال الضغط لمنع

جرّ تونس إلى التدخل في الأزمة الليبية سواء عن طريق تركيا أو الولايات المتحدة الأمريكية،

مطالبا السلطات التونسية بمختلف مستوياتها واختصاصاتها بالالتزام بـ”موقف رفض

الاصطفاف والنأي بالبلاد عن التورّط في تدمير ليبيا وقتل شعبها”.

ودعا الاتحاد الذي يضم قرابة مليون عضو، الرئيس التونسي قيس

سعيد وعدد من نواب البرلمان إلى تقديم مبادرة قانونية تمنع أيّ طرف مهما كان موقعه

وقوّته من جرّ تونس إلى الاصطفاف وراء التحالفات والتي تصبّ جميعها ضدّ مصلحة البلاد،

في إشارة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، كما طالبه باتّخاذ كلّ الإجراءات الأمنية

والحمائية لحماية الحدود التونسية ومنع تنقّل الإرهابيين من ليبيا وإليها، مشدّدا على

الدعوة إلى وجوب فرض حلّ ليبي ليبي للأزمة عن طريق الحوار .

ويأتي موقف الاتحاد في وقت تتكثف فيه الاتهامات ضد حركة النهضة

بقيادة راشد الغنوشي بالتنسيق مع المخابرات التركية لاستغلال الأراضي التونسية جسرًا

لتنفيذ المخططات العدوانية ضد الشعب الليبي.

وتحاصر راشد الغنوشي خلال هذه الفترة العديد من الاتهامات

المتعلقة بعلاقاته الخارجية المشبوهة ، ومحاولاته توريط تونس وبرلمانها في مواقف مضادة

للموقف الرسمي للبلاد.

