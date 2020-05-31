بالخير: هذا موعد انتهاء كورونا في ليبيا

قال استشاري الأمراض التنفسية الدكتور هشام بالخير، إن فيروس كورونا سينتهي في ليبيا، بداية يوليو القادم، كحد أقصى بعد الرفع الجزئي للعائدين من الخارج مع إضافة أسبوعين، ويكون الفيروس قد تلاشى بشرط الالتزام بالحجر.

وتوقع استشاري الأمراض التنفسية، في تصريحات لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن تزداد حالات الإصابة خلال الأسبوع القادم، ثم تبدأ في الانخفاض تدريجيا.

ودعا بالخير، المواطنين إلى التعاون بتنفيذ الإجراءات التي أعلنتها الجهات المختصة، مشدداً على أهمية ارتداء الكمامات والقفازات كجزء من تدابير الوقاية.