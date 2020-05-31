الهلال الأحمر الزنتان ينتشل 4 جثث لعائلة واحدة

انتشل الهلال الأحمر الزنتان جثثاً تعود لعائلة فقد الاتصال بها منذ شهر نوفمبر الماضي.

وفي حديث لـ 218 أوضح المكلف بالهلال الأحمر الزنتان وليد الترهوني أنه تم تسليم الجثث إلى الطب الشرعي بطرابلس الذي طلب أياما لعمل تصوير إشعاعي وبعض الإجراءات الأخرى لتحديد هويتها.

وأوضح المسؤولون المشرفون على عملية الانتشال أنه وبالعودة إلى وقت اختفائهم في نوفمبر 2019 فإنهم كانوا قد غادروا سيارتهم وتركوها على الطريق العام بسبب وجود اشتباك في ذلك الحين.

ولم توجد آثار رصاص في السيارة مما يرجح بحسب المسؤولين أنهم قتلوا بعيدا عنها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية