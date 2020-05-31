موقع إيطالي يرصد وصول طائرتان لسلاح الجو التركي إلى مدينة مصراتة

قال موقع “itamilradar” الإيطالي المستقل والمتخصص في تتبع التحركات فوق البحر المتوسط، إنه رصد إن طائرتان من طراز «Lockheed C-130E» يتبعان سلاح الجو التركي غادرتا من إسطنبول متجهتان إلى مدينة مصراتة، مساء الأحد.

وأوضح الموقع الإيطالي ، أن الطائرة الأولى هبطت في ليبيا قبل ساعة، والثانية الآن في رحلة جوية فوق وسط البحر الأبيض المتوسط.

وكان الموقع قد أكد في وقت سابق، أن طائرة من نوع بوينغ E-7T (13-0001) التابعة للقوات الجوية التركية، غادرت من قاعدة كونيا الجوية التركية، في مهمة استخبارات ومراقبة واستطلاع في وسط البحر الأبيض المتوسط بين مالطا ومصراته.

وقال الموقع: “وصلت الطائرة إلى المنطقة حوالي الساعة 11:10 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، وما زالت المهمة جارية. آخر مرة قمنا فيها بتتبع الطائرة، وهي تقوم بنفس المهمة في نفس المنطقة كانت قبل يومين”.