خطأ كارثى لأحد مصابي كورونا فى سبها ينتج عنه إلغاء “مهمة” لجنة الرصد

أعلنت الغرفة المركزية لمكافحة وباء فيروس كورونا ببلدية سبها، أن لجنة الرصد انتقلت إلى مكان إقامة المصابين بفايرس كورونا لمتابعة الحالات وسحب عينة من المصابين في الأسرة لمراقبة الحالات والاطمئنان على صحتهم.

وأضافت الغرفة فى إيجاز صحفى،اليوم الأحد، أن اللجنة اكتشفت عدم وجود أحد الأفراد المصابين في الحجر بمنزله، وتبين أنه توجه إلى مصحة للاطمئنان على صحته كما يزعم، إلا أن هذا التصرف سبب ارباك لفرقة الرصد وإلغاء المهمة وتم ملاحقة المصحة وعزل الطبيب وستسحب مسحة من الطبيب ومن التقى بهم إضافة إلى احتمال إغلاق المصحة إذا كانت نتائج موجبة.