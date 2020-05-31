فريق طبى يزور مصابي كورونا بسبها لمتابعة وضعهم الصحي والنفسى

أعلنت الخدمات الصحية بسبها، عن وصول الفريق الطبي لعيادة الأمراض التنفسية التابع لها، لزيارة المصابين بفيروس كورونا الخاضعين للحجر في منازلهم لمتابعة وضعهم الصحي والنفسي وسحب عينات منهم للقيام بالتحاليل الدورية لهم.

واليوم الأحد، استقبل فرع جهاز الإمداد الطبي بمدينة سبها، شحنة من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية مقدمة من الحكومة الليبية لرفع درجة الاستعداد في قطاع الصحة بالجنوب في مواجهة جائحة كورونا.

وجاءت الشحنة الثانية بناء على التعليمات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء عبدالله عبدالرحمن الثني، لوزير الصحة الدكتور سعد عقوب بتسيير قوافل إمداد على وجه السرعة، لنقل الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية لمدينة سبها من خلال جهاز الإمداد الطبي بالحكومة.

ودعا “الثني” جنود الجيش الأبيض من الأطباء والأطباء المساعدين وأعضاء هيئة التمريض والعاملين بالقطاع الصحي اختيار عدد من المتطوعين للالتحاق بمراكز الحجر الطبي في الجنوب لسد العجز الحاصل هناك خصوصا بعد ظهور عدد من الحالات المصابة بفايروس كورونا المستجد.

وأكد “الثني” على كافة أهل الجنوب الحبيب بضرورة التقيد بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي دعت إليها اللجنة الطبية الاستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا، مشددا على ضرورة التدابير التي اتخذتها الجهات الأمنية ومن بينها الالتزام بحظر التجول والتباعد الاجتماعي وغيرها من الاجراءات اللازمة.