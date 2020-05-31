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صحة الحكومة الليبية تدعو الأطباء للتطوع في الجنوب

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_بنغازي

دعت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، في بيان اليوم، الأطباء للتطوع لمكافحة وباء «كورونا المستجد» في الجنوب الليبي معلنة حاجتها لأطباء في عدد من التخصصات بالاضافة الى فنيي المعامل والمختبرات الطبية وفنيي الرصد والتقصي للتطوع بالعمل بمركز العزل السريري الطبي سبها المخصص لمكافحة وباء فيروس «كورونا المستجد».

ودعت الوزارة كل مَن يريد التطوع من الأطباء وفنيي المعامل والمختبرات الطبية وفنيي الرصد والتقصي إلى التواصل مع اللجنة الاستشارية العليا لترتيب إجراءات سفرهم لمساعدة أهالي الجنوب.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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