44 عضواً في مجلس النواب يقدمون مبادرة للحل السياسي

العنوان_بنغازي

دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى العودة لحوار المسار السياسي لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تبنى على هيكلة مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين ورئيس حكومة وحدة وطنية.

النواب وفي بيان وقع عليه 44 عضوا طالبوا الجميع بوقف إطلاق النار وفك الاشتباكات والالتزام بالعودة للحوار الأمني للاتفاق على هدنة كمرحلة أولى تمهيدا لاتفاق نهائي.

وأكد النواب على أن وحدة ليبيا واستقلالها ثوابت لا حياد عنها، وأن محاربة الإرهاب واجب وطني يلتزم به الجميع، وأن لا يكون السلاح إلا في يد مؤسسات الدولة.