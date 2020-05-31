دوريات أمنية في سبها لمتابعة الالتزام بحظر التجول في المدينة

تفقدت دوريات أمنية في سبها، الأحد، عددا من شوارع المدينة، لمتابعة الالتزام بضوابط حظر التجول في المدينة، ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير أمن سبها العقيد السنوسي صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذه الدوريات «مهمتها تنفيذ التعليمات بخصوص فرض حظر التجول، من خلال التشديد على إغلاق المحال التجارية، وأسواق بيع الخضار، حفاظا على صحة المواطن، ومنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب فرض الأمن على مدار 24 ساعة».

من جانبه، قال المتحدث باسم مديرية أمن سبها العقيد محمد الأصفر: «أغلقنا المحال التجارية والأسواق إلى جانب صالونات الحلاقة بمناطق القرضة، والجديد، وقعيد».

وأشار الأصفر إلى وجود «تم رصد حالات خرق لحظر التجول في سبها، وفتح للمحال، وأعمال تسوق، بسبب نقص الوعي بخطورة فيروس كورونا لدى بعض الأهالي».

وكانت بلدية سبها أصدرت تعليمات مشددة بفرض الحظر الصحي العام بالمدينة، في أعقاب ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالفيروس في صفوف المواطنين.

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