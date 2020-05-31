وقف القتال بطرابلس محور اتصال “السراج” بــ “لودريان”

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان تطرق خلاله الجانبان إلى ضرورة العمل لأجل وقف الاقتتال الدائر حول مدينة طرابلس بشكل سريع-حسب ما أوردته صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

كما تحدث المسؤولان عن تفعيل مخرجات مؤتمر برلين المنعقد في بداية العام الجاري حول دعم المسار السياسي والاقتصادي والعسكري، بالإضافة إلى ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا والعمل على بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية