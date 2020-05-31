اخبار ليبيا الان

وقف القتال بطرابلس محور اتصال “السراج” بــ “لودريان”

تم النشر منذُ 16 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان تطرق خلاله الجانبان إلى ضرورة العمل لأجل وقف الاقتتال الدائر حول مدينة طرابلس  بشكل سريع-حسب ما أوردته صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

كما تحدث المسؤولان عن تفعيل مخرجات مؤتمر برلين المنعقد في بداية العام الجاري حول دعم المسار السياسي والاقتصادي والعسكري، بالإضافة إلى ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا والعمل على بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك