الثني يستلم التقرير الدوري عن ملف حقوق الإنسان ويناقش مع الحويج كيفية التصدي للغزو التركي سياسيا  

بنغازي-العنوان

تسلم رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الأحد، التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، والذي بين التقدم المحرز في هذا الملف في ليبيا، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي لرئيس مجلس وزراء خلال الاجتماع الذي جرى في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي أن هذا التقرير يقدم كل خمس سنوات إلى مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.

وفي سياق المتصل، ناقش الثني مع الحويج آخر التطورات السياسية التي تشهدها ليبيا وتطورات محاولات الغزو التركي وكيفية التصدي له سياسيا بالتنسيق مع دول الجوار وكافة الدول الصديقة والشقيقة.