زعيم المعارضة التركية: تكذيب القضاء لتقارير فساد «القصر الرئاسي» خضوع للنظام الحاكم 

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، تكذيب السلطات القضائية للتقارير التي نشرتها جريدة جمهوريت التركية المعارضة بشأن فساد سلطة القصر الرئاسي الحاكم.

وقال “كمال أوغلو” في بيان رسمي، الأحد، إن “التكذيبات التي أرسلت للجريدة إنما هي في حقيقتها تعتبر صورة لخضوع السلطة القضائية للنظام الحاكم”.

وتابع رئيس حزب «الشعب»: “سيخجل هؤلاء من الأيام التي وصلوا فيها إلى حالة الجهل بالقانون. ولكن جريدة جمهوريت ستترك إرثًا مشرفًا للأجيال القادمة”.

وأوضح زعيم المعارضة، أن “جريدة جمهورييت تعتني بحرية حصول الشعب على الأخبار بشكل يليق بتاريخها، دون أن تخطو خطوة واحدة للخلف، وذلك رغم الضغوط التي يمارسها القصر الحاكم”.