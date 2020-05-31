المركز الوطني يعلن عن عدد قياسي لحالات الاصابة الجديدة بكورونا.. ونتائج 475 عينة

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 475 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا, مع اكتشاف لحالات قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كوفيد 19 لأول مرة منذ اكتشاف الفيروس في البلاد واكتشاف 26 حالة جديدة في يوم واحد.

وقال المركز الوطني في بيانه أن المركز الوطني لمكافحة الامراض استلم اليوم الاحد الموافق 31 مايو 2020م عدد (475) عينة موزعة على النحو التالي:

ــ المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (153) عينة

ــ مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (24) عينة

ــ مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (128) عينة

ــ مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (64) عينة

ــ مختبر مستشفى الكويفية عدد (93) عينة

ــ مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (13) عينة

وكانت النتائج كالتالي:

ــ عدد (449) عينة سالبة.

ــ عدد (26) حالة موجبة مفصلة على النحو التالي:

ــ عدد (14) عينة موجبة مخالطين

ــ عدد (9) عينات عائدين من السفر

ــ عدد (3) عينات جديدة

واشار المركز إلى أنه ومن ضمن النتائج السالبة تماثل حالتين للشفاء.

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