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المركز الوطني يعلن عن عدد قياسي لحالات الاصابة الجديدة بكورونا.. ونتائج 475 عينة

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 475 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا, مع اكتشاف لحالات قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كوفيد 19 لأول مرة منذ اكتشاف الفيروس في البلاد واكتشاف 26 حالة جديدة في يوم واحد.

وقال المركز الوطني في بيانه أن المركز الوطني لمكافحة الامراض استلم اليوم الاحد الموافق 31 مايو 2020م عدد (475) عينة موزعة على النحو التالي:
ــ المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (153) عينة
ــ مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (24) عينة
ــ مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (128) عينة
ــ مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (64) عينة
ــ مختبر مستشفى الكويفية عدد (93) عينة
ــ مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (13) عينة

وكانت النتائج كالتالي:
ــ عدد (449) عينة سالبة.
ــ عدد (26) حالة موجبة مفصلة على النحو التالي:
ــ عدد (14) عينة موجبة مخالطين
ــ عدد (9) عينات عائدين من السفر
ــ عدد (3) عينات جديدة

واشار المركز إلى أنه ومن ضمن النتائج السالبة تماثل حالتين للشفاء.

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  • لعنة الله عليكم يا مليشيات الفقر والعار والمرض ، والله أياماتكم سود زي افعالكم يا مليشيات الدم والهم والغزو والسطو
    تو بالله انتو مليشيات كلاب الواحد منكم مش من حق فيته يشد رصاصة ، ومكانك هو المدرسة تتعلم باش توللي بنادم ، تمشي تشدلي قذائف وصواريخ وشادهالي نبو دولة مدنية نبو دولة مدنية ،، باش بديرها الدولة المدنية يا دماغ الكرنافة ؟ بالكذب متاعك؟ وبالمدافع وانت زي السطل؟
    انتو تبو الفلوس والزقوم والحشيش لأنكم فروخ حرام
    والله ماكم رابحين لو اتجنحوا
    ياسركم راهو الدعوة فيكم

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