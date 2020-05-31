«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد

في سابقة أولى، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

جاء ذلك في بيان حمل الرقم 86، متضمنا تفاصيل العينات التي استلمها المركز، وفق ما نشرته صفحته بموقع فيسبوك منذ قليل.

وقال البيان إن المركز استلم، الأحد عدد (475) عينة موزعة على النحو التالي:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (153) عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (24) عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (128) عينة.

– مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (64) عينة.

– مختبر مستشفى الكويفية عدد (93) عينة.

– مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (13) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

– عدد (449) عينة سالبة.

– عدد (26) حالة موجبة مفصلة على النحو التالي:

– عدد (14) عينة موجبة مخالطين.

– عدد (9) عينات عائدين من السفر.

– عدد (3) عينات جديدة.

ووفق البيان نفسه، فإنه ضمن النتائج السالبة تماثل حالتين للشفاء.

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