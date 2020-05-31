نشرة الوضع الوبائي المحلي ليوم الأحد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه قد سجّل، الأحد، تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 26 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد، عبارة عن 14 حالة موجبة مخالطة بمدينة سبها، 3 حالات موجبة جديدة من مدينة سبها، إضافة إلى 8 حالات موجبة عائدة من السفر من المملكة العربية السعودية، تم عزلهم في إحدى المراكز المخصصة بمدينة طرابلس، مع حجر كافة ركاب الطائرة بمدينة مصراتة للتأكد من صحتهم بإجراء تحليل PCR، وحالة واحدة موجبة لمخالط عائد من تركيا بتاريخ 8 مايو.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تعافي حالتين، بعد فحص 475 عينة، من ضمن العائدين من السفر.

وطالب المركز المواطنين بمدينة سبها عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي، مهيبا بالمقيمين في المدينة ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

وبذلك تصبح تفاصيل الحالة الوبائية حتى يوم الأحد 31 مايو كما يلي:

•إجمالي الاصابات : 156

-الحالات النشطة : 99

-المتعافين : 52

-الوفيات : 5