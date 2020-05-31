“مكافحة كورونا بسبها” تعلن عن إصابة 14 حالة جديدة بالفيروس 

أعلنت الغرفة المركزية لمكافحة وباء كورونا ببلدية سبها، عن الإحصائية الوبائية حتى فجراليوم الاثنين.

وقالت الغرفة المركزية لمكافحة وباء فيروس كورونا ببلدية سبها، فى إيجاز صحفى، إن العينات التي تم فحصها عدد ( 128 ) عينة، و عدد العينات الموجبة ( 14 ) حالة، منها عدد حالتين مكتشفات خارج بلدية سبها بوادي الشاطئ، مع اكتشاف بؤر لمخالطين في أحياء أخرى وهي سكرة والناصرية.

وحتى مساء الأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه استلم الأحد 475 عينة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

وبحسب بيان لمركز رقم 86 اليوم ، فجاءت نتائج العينات كالتالي، المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (153) عينة، مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (24) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (128) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (64) عينة، مختبر مستشفى الكويفية عدد (93) عينة، مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (13) عينة.

وأوضح المركز، أن نتائج العينات كانت كالتالي، – عدد (449) عينة سالبة، و عدد (26) حالة موجبة مفصلة على النحو التالي، عدد (14) عينة موجبة مخالطين، عدد (9) عينات عائدين من السفر، وعدد (3) عينات جديدة، ضمن النتائج السالبة تماثل حالتين للشفاء.