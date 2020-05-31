المركز الوطني يكشف تطورات الوضع الوبائي وتفاصيل الحالات الجديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تفاصيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنها السبت، والتي تم تسجيلها في مدينة سبها والعائدين من السفر من المملكة العربية السعودية وكذا من العائدين من تركيا.

وقال المركز الوطني في بيانه، أنه سجل الأحد الموافق 31 مايو 2020م تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 26 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد مفصلة كالآتي:

ــ 14 حالة موجبة تعود لمخالطين بمدينة سبها.

ــ 3 حالات موجبة جديدة من مدينة سبها.

ــ 8 حالات موجبة عائدة من السفر من المملكة العربية السعودية، تم عزلهم في إحدى المراكز المخصصة بمدينة طرابلس، مع حجر كافة ركاب الطائرة بمدينة مصراتة للتأكد من صحتهم بإجراء تحليل PCR.

ــ عدد حالة واحدة موجبة لمخالط عائد من تركيا بتاريخ 8 مايو 2020م.

كما يسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعد فحصه 475 عينة شفاء حالتين من ضمن العائدين من السفر.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض السادة المواطنون المقيمون في مدينة سبها ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

ــ كما يطلب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بمدينة سبها عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي

ــ و يهيب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين التواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز 195 لأي إستفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة.

ــ مع العلم بأن فرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض تبذل قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وإحالتها إلى المختبر الطبي لفرع المركز بسبها.

وبلغ إجمالي الاصابات 156، والحالات النشطة 99، والمتعافين 52، والوفيات 5.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي