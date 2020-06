الأسود: التدخل الأجنبي في تزايد كبير ويجب رأب الصدع

اعتبر عضو مجلس النواب مولود الأسود، أن تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس

النواب ، فوزي النويري برفض الحرب على طرابلس، يأتي في إطار بيان مجموعة أعضاء

مجلس النواب.

وأكد الأسود في تصريح صحفي أن التدخل الأجنبي في تزايد كبير لدى الطرفين، مع

تحول الصراع إلى صراع دولي على الأراضي الليبية ، مشيرا إلى أن هذا التدخل يدعو

الجميع لإعادة الحسابات كليبيين.

ولفت الأسود إلى أن ما طرحه عقيلة صالح هو طرح سياسي يتم التعامل معه في إطار

الإرادة الحرة ، مشددا على أنه ونواب البرلمان يرحبون بأي عمل أو تحرك سياسي لا

يحمل توجها عسكريا . وأكد الأسود أن مشكلة ليبيا لن تُحل عبر السلاح ، منوها أن هذا

الكلام موجه للطرفين.

