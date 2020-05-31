البر يقة .. تحذير الأهالي من السفر إلى الجنوب

دعـت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا في البريقة الأهالي إلى عدم السفر إلى المنطقة الجنوبية أو استقبال أي فرد أو عائلة قادمة من الجنوب خلال هذه الفترة تحت أي ظرف أو سبب كان ، وذلك بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا- حسب منشور للجنة على صفحتها الرسمية.

كمـا حثت اللجنة جميع الشركات والمؤسسات الأمنية والعسكرية بالمنطقة والتي بها عناصر من المنطقة الجنوبية إلى عدم استدعاء العاملين فيها للعمل وتنسيق أوضاعهم الإدارية والمالية وفقا لذلك إلى حين إشعار أخر .. ونشرت اللجنـة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أرقام الهواتف التي يمكن التواصل معها للتبليغ عن أية خروقات أو تجاوزات.

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