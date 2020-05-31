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البر يقة .. تحذير الأهالي من السفر إلى الجنوب

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعـت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا في البريقة الأهالي إلى عدم السفر إلى المنطقة الجنوبية  أو استقبال أي فرد أو عائلة قادمة من الجنوب خلال هذه الفترة تحت أي ظرف أو سبب كان ، وذلك بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا- حسب منشور للجنة على صفحتها الرسمية.

كمـا حثت اللجنة جميع الشركات والمؤسسات الأمنية والعسكرية بالمنطقة والتي بها عناصر من المنطقة الجنوبية إلى عدم استدعاء العاملين فيها للعمل وتنسيق أوضاعهم الإدارية والمالية وفقا لذلك إلى حين إشعار أخر .. ونشرت اللجنـة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أرقام الهواتف التي يمكن التواصل معها للتبليغ عن أية خروقات أو تجاوزات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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