مركز مصراتة: سجلنا 8 حالات جديدة مصابة بـ”كورونا” قادمة من السعودية

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، أنه تم تسجيل 8 حالات جديدة مصابة بـ”كورونا” قادمة من السعودية.

وقالت اللجنة فى إيجاز صحفى اليوم الاثنين، أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة يعلن عن تسجيل 8 حالات مصابة بفايروس كورونا لعائدين من السفر بعد ظهور إيجابية النتائج.

وسجلت هذه الحالات للعائدين في الرحلة القادمة من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم السبت 30 مايو، وقد أخذت مسحات أنفية لهم فور وصولهم لمطار مصراتة الدولي وحجر كامل الركاب مباشرة لحين ظهور النتائج.

وتابعت اللجنة، وقد تم نقل المصابين الثمانية إلى مدنهم بالتنسيق مع وزارة الصحة لعزلهم واستكمال الإجراءات العلاجية وحجر باقي الركاب، ورغم إجراء العالقين للكشف والحجر قبل عودتهم للبلاد إلا أن اللجنة قد بدأت في اجراءات حجر كل الحالات العائدة من السفر إلى ليبيا للتأكد من خلوهم من الفايروس بشكل قطعي ومؤكد، كما تناشد اللجنة جميع المواطنين بضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية وطرق الوقاية وتطبيق الحجر الصحي.