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صحفي إيطالي يرصد قيام طائرة تابعة للاتحاد الأوروبي بمهمة استطلاع فوق طرابلس

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رصد
الصحفي الإيطالي، سيرجيو سكاندورا، هبوط طائرة من طراز فرونتكس، تابعة للاتحاد
الأوروبي تحمل رقم DA62 G-WKTI ،
بمطار مالطا الدولي لوقا ، بعد قيامها بمهمة استطلاع ومراقبة بشرق طرابلس والقره
بوللي

وأضاف
سكاندورا، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن تلك الطائرة معروفة
باسم أوسبري-3 وتعمل بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاه.

كان
موقع الرادار العسكري الإيطالي إيتاليان ميليتاري رادار ، قد أعلن عن عدد كبير من
الانتهاكات للأجواء الليبية وعمليات الاستطلاع والمراقبة.وبحسب
تقارير لعدة مواقع رادارات عالمية ترصد حركة الملاحة الجوية- فقد كثف سلاح الجو
الإيطالي طلعاته فوق الأجواء الغربية للبلاد طيلة العام الماضي.

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  • الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا – يثيرون المشاكل لتدخلاتهم الغبية داخل ليبيا والمنطقة الغربية – وكذلك لا يهتمون لسلامة رعاياهم داخل ليبيا – لتدخلاتهم العسكرية – الغير مسوءولة – ومن الأرجح ان جميع رعاياهم سيصبحون اسرى الجماعات المسلحة او المناسب الامنية اللببية – بنساءهم وأطفالهم داخل المناطق الليبية حتى تتوقف إيطاليا ودوّل الأتحاد الاوروبي عن أعمالهم الطاءشة والصبيانية في تدخلاتهم او خرقهم الأجواء الليبية . بدون اي إذن . وهذا يعتبر الرد المناسب حتى يتم انسحابهم بالكامل من المنطقة او ستكون طاءراتهم أهداف لضربات الدفاع الجوي الليبي .

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