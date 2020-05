صحفي إيطالي يرصد قيام طائرة تابعة للاتحاد الأوروبي بمهمة استطلاع فوق طرابلس

رصد

الصحفي الإيطالي، سيرجيو سكاندورا، هبوط طائرة من طراز فرونتكس، تابعة للاتحاد

الأوروبي تحمل رقم DA62 G-WKTI ،

بمطار مالطا الدولي لوقا ، بعد قيامها بمهمة استطلاع ومراقبة بشرق طرابلس والقره

بوللي

وأضاف

سكاندورا، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن تلك الطائرة معروفة

باسم أوسبري-3 وتعمل بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاه.

كان

موقع الرادار العسكري الإيطالي إيتاليان ميليتاري رادار ، قد أعلن عن عدد كبير من

الانتهاكات للأجواء الليبية وعمليات الاستطلاع والمراقبة.وبحسب

تقارير لعدة مواقع رادارات عالمية ترصد حركة الملاحة الجوية- فقد كثف سلاح الجو

الإيطالي طلعاته فوق الأجواء الغربية للبلاد طيلة العام الماضي.

