السلطات المكسيكة 3152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، اليوم الاثنين، مما يرفع

العدد الإجمالي للإصابات إلى 90664. وقالت السلطات الصحية في البلاد بأن عدد الوفيات

بلغ 9930 حالة، بعد تسجيل 151 حالة وفاة.

