سفارة الوفاق فى مسقط: انتهاء كشف كورونا للعالقين الراغبين فى العودة لليبيا

قالت سفارة دولة ليبيا ، فى مسقط،التابعة لحكومة السراج ،إنه تم بفندق المروج جراند إجراء الكشف الصحي الخاص بفيروس كورونا لليبيين العالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن .

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه استلم اليوم الأحد 475 عينة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

وبحسب بيان لمركز رقم 86 اليوم ، فجاءت نتائج العينات كالتالي، المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (153) عينة، مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (24) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (128) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (64) عينة، مختبر مستشفى الكويفية عدد (93) عينة، مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (13) عينة.

وأوضح المركز، أن نتائج العينات كانت كالتالي، عدد (449) عينة سالبة، و عدد (26) حالة موجبة مفصلة على النحو التالي، عدد (14) عينة موجبة مخالطين، عدد (9) عينات عائدين من السفر، وعدد (3) عينات جديدة، ضمن النتائج السالبة تماثل حالتين للشفاء.