قال

شهود عيان إن اشتباكات عنيفة وقعت قرب مصفاة النفط في مدينة الزاوية بين مليشيا

الفرقة الأولى ومليشيا يتزعمها الميليشياوي سالم قرضاب بسبب أموال وأملاك قادة

المليشيات الذين قتلوا في إشتباكات جنوب طرابلس.

The post شهود عيان: اشتباكات عنيفة وقعت قرب مصفاة النفط في مدينة الزاوية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24