حكومة «السراج» توقف إجراءات الحجر الصحي للمواطنين العائدين إلى ليبيا

طالب فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، كافة السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج، بوقف كافة الإجراءات المتعلقة بعملية حجر المواطنين الليبيين الراغبين في العودة إلى ليبيا.



وأكد حمزة عبد السلام العوكلي، وكيل الشؤون الإدارية والمالية، في نص البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أن «السراج» طالب كذلك بعدم ترتيب أي التزامات مالية في هذا الشأن اعتبارًا من تاريخ 31 مايو، باستثناء السفارات والقنصليات الليبية التي صدرت لها موافقة مسبقة من حكومة الوفاق، وباشرت فعليا في حجر المواطنين الليبيين الراغبين في العودة إلى ليبيا دون غيرهم.