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حكومة «السراج» توقف إجراءات الحجر الصحي للمواطنين العائدين إلى ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، كافة السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج، بوقف كافة الإجراءات المتعلقة بعملية حجر المواطنين الليبيين الراغبين في العودة إلى ليبيا.

وأكد حمزة عبد السلام العوكلي، وكيل الشؤون الإدارية والمالية، في نص البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أن «السراج» طالب كذلك بعدم ترتيب أي التزامات مالية  في هذا الشأن اعتبارًا من تاريخ 31 مايو، باستثناء السفارات  والقنصليات الليبية التي صدرت لها موافقة مسبقة من حكومة الوفاق، وباشرت فعليا في حجر المواطنين الليبيين الراغبين في العودة إلى ليبيا دون غيرهم.

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الحجر الصحي حكومة السراج ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • أنتم الشرق بنغازي دينكم فلوس –
    حتى شرفكم تحلفوا بيه – من قلة الشرف –
    شوفوا والتهوا ببناتكم وصغاركم ونساءكم – النهار المبارك –
    كان عندكم غيرية وخوف من الله سبحانه وتعالى – الله يشفيكم .
    حتى بناتكم وفروخكم يدخنوا ويسكروا …. وإديروا فروحهم تريس . وعندكم نخوة …. استحوا على وجوهكم .

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