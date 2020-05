نقلت

“نيويورك تايمز” عن مصادر مطلعة أن موظفي الخدمة السرية في البيت الأبيض

نقلوا الجمعة الرئيس دونالد ترامب إلى مخبأ تحت الأرض كان يستعمل سابقا خلال

الهجمات الإرهابية.

The post موظفو الخدمة السرية نقلوا ترامب إلى مخبأ تحت الأرض في البيت الأبيض appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24