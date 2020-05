قالت

الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة كورونا ببنغازي إن إجمالي عدد حالات

الإصابة بلغ 156 حالة. وأشارت الغرفة المركزية أن عدد الحالات النشطة بلغ 99 حالة

، فيما بلغت حالات الشفاء 52 حالة ، وبلغت الوفيات 5 حالات .

