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“باشاغا” لـمسؤولي الداخلية:  مؤسسات داخل الدولة تعرقل مشاريع الوزارة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إن هناك مؤسسات داخل الدولة الليبية تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية وعرقلة كافة مشاريعها.
جاء تصريح “الوزير” خلال لقاء موسع له مع رؤساء المصالح والأجهزة ومدراء الإدارات ومدراء مديريات الأمن بالمناطق بأكاديمية الدراسات العليا بجنزور وبحضور وكلاء وزارة الداخلية.

وتطرق باشاغا خلال اللقاء إلى ظاهرة الهجرة غير القانونية واعتبرها مصدر قلق لدول حوض المتوسط عامة وليبيا خاصة مشيراً إلى وجود دول أوروبية تسعي لتوطين المهاجرين داخل ليبيا ولكن سعيهم مرفوض وغير مقبول وتعتبر مساساً بالأمن القومي لليبيا-حسب وصف الوزير الذي أوضح في كلمته إن هذا الاجتماع يأتي ضمن المهام الأمنية لوزارة الداخلية ودورها في استقرار وأمن ليبيا بإعتبار إن الأمن هو العمود الفقري للدول في السلم والحرب، مشدداً على ضرورة تطوير كافة منتسبي وزارة الداخلية من حيث التدريب والتطوير إلكترونياً ومعلوماتياً لمواكبة العصر والرقي إلى مصاف وزارات داخلية الدول المتقدمة.

وأرجع باشاغا سبب نشاط العصابات المسلحة والإجرامية وشبكات تهريب البشر إلى ضعف أداء وزارة الداخلية وصدها لا يتأتى إلا عن طريق مديريات الأمن بكافة مناطق ليبيا وعملها الدؤوب للحد من كافة الظواهر الهدامة التي تسئ للمجتمع الليبي-حسب وصفه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • Avatar يقول وإذا قيل لهم اا تفسدوا فالارض قتلوا انما نحن مصلحون - الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون:

    أين المدير العام الادارة المحاسبة القانونية – يا باش آغا الخاءن …!!!
    لقد تم خطف المدير العام للمحاسبة القانونية الليبيك الخاص لحكومة الوفاق الوطني –
    وذلك بعد تغطية المجرم المدعو باش آغا – وارسال قوات من الداخلية لخطف المدير العام للمحاسبة القانونية في ادارة الوفاق –
    بعد تورط الداخلية الليبية في عملية استخراج امًوال من البنك المركزي بطرابلس – على هيءة اعتمادات مالية – وقامت جماعات هاربة لتركيا بإرسال الاعتمادات المالية للخزينة العامة التي تعتبر معاشات ورواتب الموظفين بطرابلس – أرسلوها على هيءة مخدرات وسيارات وأسلحة . وعي الان موجودة في ميناء مصراتة . والتي تعتبر جريمة بحق الشعب اللببي والعبث بمقدراته المالية والاقتصادية . دون اي محاسبة قانونية اتجاه هذا الموضوع المهم .

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