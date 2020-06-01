الجميل.. حريق في مستودع سوق سوداء لبيع الوقود

تمكنت فرق الإطفاء العاملة التابعة لهيئة السلامة الوطنية بفرع المنطقة الغربية قسم الجميل من إخماد حريق هائل اندلع فى احدى مستودعات تجارة الوقود غير القانونية –”السوق السوداء”.

وذكرت هيئة السلامة الوطنية أن المستودع الذي شب فيه الحريق يقع على طريق أم حبيش ببلدية الجميل واستمر الحريق على مدار ساعات وتمت عمليات الإخماد بدعم من فرق الإطفاء بأقسام بلدات مجاورة، رقدالين وزلطن وزوارة.

يذكر أن نقاط عدة في مدن متفرقة بمنطقة غرب طرابلس تشهد عمليات واسعة لتهريب الوقود إلى المناطق الجنوبية وإلى خارج البلاد وخاصة تونس في شبه غياب لمحاسبة الأطراف الراعية لعصابات تهريب الوقود والنفط الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية