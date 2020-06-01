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الجيش يعلن السيطرة على الأصابعة

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كتائب من الجيش الوطني تعلن استعادة السيطرة على الأصابعة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ففي الاصابعه من غير المستبعد غدر فصائل المليشيات الارهابيه التابعه لمصراته المكونه في أغلبها من احفاد أبناء الرقيق الابيض اولئك الذين ينحدرون من أجداد اتراك مجهولين وجدات ليبيات اللآتي كن جواري ومن ملك اليمين علي عهد الاحتلال التركي لليبيا بباقي المليشيات العربيه الليبيه المنحدره من عائلات ليبيه شريفه ففي الزمن الماضي البعيد سبق وان غدر المليشياوي رمضان السويحلي حفيد الاتراك بعرب ليبيين أبا عن جد نحج في عديد المرات في السطو علي الليبيين وقتلهم وآذيتهم ولكن ليس في كل مره تنجو الجره فقد استسلم ذليل مهان وأستجدي الرحمه من خصمه عبد النبي بالخير في طلب كتبه بخط يده يذكره عبد النبي بالخير بأن العفو من شيم الكرام وبالفعل لو وصل الي بيت عبدالنبي كما كان مخطط له لكان عفي عليه عبد النبي ولكن في ثأر شخصي رمضان وأحد الليبيين تم قطع رأسه والتمثيل به لكي يكون عبره لكل صعلوك مصراتي يحاول أن يطغي ويتجبر علي الليبيين الاقحاح اليوم مليشيات مصراته المتأتركه التي تتبجح وتقول نحن من أصل تركي تحاول ابعاد أي مليشيا مكونه من عرب عن ساحة طرابلس بتركها في فوة المدفع امام الجيش بدون أي مساعده حتي يبدها الجيش ولا يدري احد بان مصراته خانتها لتتخلص منها بأن تركها في المعركه وحدها بدون دعم بأفراد وبسلاح

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    • فعلي المليشيات العربيه في الغرب الليبي الانضمام للجيش للحرب ضد عدوكم المشترك الذين هم الاتراك الحقيقيين والليبيين المتأتركين حديثا

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