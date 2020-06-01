الجيش يعلن السيطرة على الأصابعة

كتائب من الجيش الوطني تعلن استعادة السيطرة على الأصابعة
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
كتائب من الجيش الوطني تعلن استعادة السيطرة على الأصابعة
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
ففي الاصابعه من غير المستبعد غدر فصائل المليشيات الارهابيه التابعه لمصراته المكونه في أغلبها من احفاد أبناء الرقيق الابيض اولئك الذين ينحدرون من أجداد اتراك مجهولين وجدات ليبيات اللآتي كن جواري ومن ملك اليمين علي عهد الاحتلال التركي لليبيا بباقي المليشيات العربيه الليبيه المنحدره من عائلات ليبيه شريفه ففي الزمن الماضي البعيد سبق وان غدر المليشياوي رمضان السويحلي حفيد الاتراك بعرب ليبيين أبا عن جد نحج في عديد المرات في السطو علي الليبيين وقتلهم وآذيتهم ولكن ليس في كل مره تنجو الجره فقد استسلم ذليل مهان وأستجدي الرحمه من خصمه عبد النبي بالخير في طلب كتبه بخط يده يذكره عبد النبي بالخير بأن العفو من شيم الكرام وبالفعل لو وصل الي بيت عبدالنبي كما كان مخطط له لكان عفي عليه عبد النبي ولكن في ثأر شخصي رمضان وأحد الليبيين تم قطع رأسه والتمثيل به لكي يكون عبره لكل صعلوك مصراتي يحاول أن يطغي ويتجبر علي الليبيين الاقحاح اليوم مليشيات مصراته المتأتركه التي تتبجح وتقول نحن من أصل تركي تحاول ابعاد أي مليشيا مكونه من عرب عن ساحة طرابلس بتركها في فوة المدفع امام الجيش بدون أي مساعده حتي يبدها الجيش ولا يدري احد بان مصراته خانتها لتتخلص منها بأن تركها في المعركه وحدها بدون دعم بأفراد وبسلاح
فعلي المليشيات العربيه في الغرب الليبي الانضمام للجيش للحرب ضد عدوكم المشترك الذين هم الاتراك الحقيقيين والليبيين المتأتركين حديثا
أضف تعليقـك