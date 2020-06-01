السفارة الليبية تبدأ الكشف الطبي على المواطنين الراغبين في العودة من سلطنة عمان

أعلنت السفارة الليبية في سلطنة عمان إجراء الكشف الصحي الخاص بفيروس كورونا لليبيين العالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن في أحد فنادق السلطنة.

وأشارت، الصفحة الرسمية لغرفة عمليات الأزمة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في منشور رسمي، إلى توقيع الكشف الطبي بحضور رئيس البعثة ولجنة الأزمة بالسفارة وبعض المسؤولين من الحكومة العمانية ورجال الأمن.

وفي 28 مايو، أفادت السفارة الليبية بمسقط ببدء الكشف الطبي في اليوم الأخير من شهر مايو على المواطنين الليبيين في فندق المروج جراند ببوشر، وتطبيق الشروط التي حددتها الدولة الليبية والتي تبدأ بالحجر الصحي 14 يوما داخل فندق مع توفير إقامة كاملة وإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا قبل الدخول للحجر وكذلك في اليوم الأخير قبل العودة إلى الأراضي الليبية .

يشار إلى أن الإصابات بفيروس «كورونا» في سلطنة عمان ارتفعت إلى ١١٤٣٧ حالة من بينها 49 حالة وفاة، و٢٦٨٢ حالة تماثلت للشفاء وفق أرقام أعلنها وزير الصحة العماني أحمد السعيدي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا