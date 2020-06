أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة، الإثنين، عن تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا لمواطنين عائدين من جدة بالسعودية.

و أوضح المكتب الإعلامي للمركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم أخذ مسحات أنفية للعائدين فور وصولهم لمطار مصراتة الدولي وحجر كافة الركاب لحين ظهور النتائج.

وأضاف المكتب أنه تم اكتشاف إصابة 8 أشخاص من بين العائدين و نقلهم إلى مدنهم بالتنسيق مع وزارة الصحة لعزلهم واستكمال الإجراءات العلاجية وحجر باقي الركاب، مشيرا إلى أن اللجنة لم تكتف بالفحص الذي أجري للعائدين من الخارج فى جده ولكنها بدأت فى إجراءات الحجر فى ليبيا للتأكد من خلوهم قطعيا من الفيروس .

وناشد المكتب جميع المواطنين بضرورة تطبيق الاجراءات الإحترازية والوقائية وتطبيق الحجر الصحي حرصا على صحة المواطنين ومنع انتشار الفيروس.

The post مكافحة الأمراض بمصراتة: تسجيل 8 حالات كورونا لعائدين من جدة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24