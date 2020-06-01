«الراجحي»: تقدمات «البركان» خفضت صواريخ «حفتر» من 200 إلى 5 يومياً على «طرابلس»

قال عبد السلام الراجحي، إن: “قوات حفتر تقصف المدنيين كورقة ضغط على حكومة الوفاق للقبول بالتفاوض، والهدف من ذلك هو قطع الطريق على عملية عاصفة السلام التي تستهدف حالياً منطقة قصر بن غشير” على حد زعمه.

أضاف “الراجحي” الذي تقدمه قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد، بوصفه “محلل سياسي” متحدثاً من “اسطنبول”: “واقع الأمر، يجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى تراجع صواريخ حفتر على طرابلس التي كانت تُمطر يومياً بصواريخ الهاون والجراد بما يصل إلى 100 و200 صاروخ، لكن بفضل تقدمات قوات بركان الغضب، أصبحت قواته تقصف طرابلس بـ5 صواريخ فقط يومياً” على حد قوله.

وتابع “الراجحي”: “أنا لا أقلل من حجم الكارثة، لكن ينبغي أن نضع ذلك في الاعتبار، كما يجب كذلك العمل على إخراج قوات حفتر من منطقة قصر بن غشير الأيام المقبلة، وإبعادها إلى خارج المنطقة الغربية بالكامل” على حد قوله.

يشار إلى أن طرابلس شهدت امس سقوط خمس قذائف على جزيرة سوق الثلاثاء وحي قرجي والمقبرة اليهودية بالمنصورة، وقد أجمع شهود العيان أن القذائف خرجت من مواقع قريبة تقع تحت سيطرة خكومة الوفاق متهمين المليشيات بتعمد استهداف المدنيين في العاصمة خاصة وأن الجيش تراجع إلى مواقع في اطراف العاصمة بعيدة عن مديات مدافعه وصواريخه.