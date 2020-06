أعلنت السفارة الليبية في سلطنة عمان، الاثنين، عن بدء

عودة الليبيين العالقين في عمان، بعد انتهاء إجراءات الكشف الصحي الخاص بفيروس كورونا

.

وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أنه تم توقيع الكشف الطبي على الليبيين العالقين

الراغبين في العودة إلى البلاد في أحد فنادق السلطنة، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في

اتخاذ إجراءات عودتهم إلى ليبيا .

وفي 29 مايو، كانت السفارة الليبية بمسقط، قد أعلنت بدء الكشف

الطبي في اليوم الأخير من شهر مايو على المواطنين الليبيين في فندق المروج جراند ببوشر،

وتطبيق الشروط التي حددتها اللجنة العليا لمكافحة كورونا ، والتي تبدأ بالحجر الصحي

14 يوما داخل فندق مع توفير إقامة كاملة وإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا قبل الدخول

للحجر وكذلك في اليوم الأخير قبل العودة إلى الأراضي الليبية .

The post السفارة الليبية بمسقط : بدء عودة الليبيين العالقين بعد توقيع الكشف الطبي الخاص بكورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24