شركة الكهرباء تعلن الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطتي انحيبة وتاجوراء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الاثنين، أن فرق الصيانة بدائرة توزيع الحي الصناعي

تاجوراء قامت بصيانة كابل ضغط عالي معطل من محطة فرعية العباسي باتجاه محطة انحيبة،

مبينة أنه تم إعادة تغذية التيار للمواطنين.

كما أعلنت الشركة، في

بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن العاملين

في فرقة الخطوط بدائرة الحي الصناعي تاجوراء أجروا تحسين لشبكة الكهرباء على خط خلة

فارس (11 ك ف من 30 الأمهات)، مضيفة أن العاملين قاموا أيضا بتركيب قطاعات هوائية

(منصهرات ضغط عالي) للتقليل من الفصولات وتسهيل تحديد الأعطال.

