«بن غربية» لـ«أهالي قصر بن غشير»: غادروا منازلكم وسنوفر لكم أماكن في «مصراتة»

زعم الطاهر بن غربية، القائد الميداني في ما تعرف بـ”عملية بركان الغضب” تقدم قواتهم في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس، وقال: “هناك تقدمات كبيرة في محور الطويشة، من قبل لواء المحجوب، بغطاء من مدفعية البركان، وتقدمت قواتنا إلى معاقل العدو، وسحبنا جثث كثيرة جداً للمرتزقة الجنجويد، والزحف متواصل نحو أوكار العدو، ومنهم 250 مرتزق روسي في منطقة قصر بن غشير بالإضافة إلى 160 من المرتزقة الجنجويد قادمين من بني وليد، علاوة على وجود منظومة دفاع جوي روسية في المدينة” على حد قوله.

أضاف “بن غربية” في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد: “مسألة ساعات فقط، وسيتم عمل كماشة على قصر بن غشير، سينسحب على إثرها العدو إلى ترهونة، وهناك ستكون تحت جحيم قذائف مدفعيتنا، لذا نقول لأهالي قصر بن غشير غادروا منازلكم من الآن لأنها منطقة عمليات، لأن القصف سيستمر حتى نتخلص من قوات حفتر، لنعيد مناطقكم لحضن الوطن، وبإمكاننا توفير مناطق بديلة لكم في مصراتة أو طرابلس” على حد تعبيره.

وواصل “بن غربية” قائلاً: “هدفنا بعيد ولن نقف عن نقطة معينة، وأقول لقوات حفتر والمرتزقة الذين معه من كل الأجناس والألوان، نحن بصدد قطع تذاكر بدون عودة لكم، وسنأتيكم في أماكنكم.. استخباراتنا تشير إلى أن قوات مصرية ودواعش وشبيحة سوريين وراء تفخيخ المنازل جنوب طرابلس” على حد تعبيره.