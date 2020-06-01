الجيش يواصل صد هجمات الوفاق بأكثر من محور

لم تهدأ وتيرة المعارك في محاور العاصمة طرابلس، ولليوم السابع على التوالي ما زالت وحدات الجيش الوطني تصد الهجمات المتكررة لقوات حكومة الوفاق في عدة محاور أهمها محوري كوبري المطار والكازيرما.

الاشتباكات بدأت إثر التقدم الذي حققته قوات الوفاق باتجاه كوبري المطار والدخول لمنطقة الكايخ لتشتبك مع قوات الجيش لعدة ساعات قبل أن تنسحب قوات الوفاق إلى مواقعها السابقة ويظل المشهد على ما هو عليه.

اشتباكات محور عين زارة لم تقل ضراوة عن المحاور الأخرى فشهد محاولات متكررة لقوات الوفاق من أجل التقدم إلا أن سريةالكورنيت التابعة لوحدات الجيش الوطني صدت هذه الهجمات.

محوري وادي الربيع والرملة أصبحا بالمفهوم العسكري موقع التكتيك الدفاعي من قبل قوات الجيش للدفاع عن مراكزه وصد محاولات قوات الوفاق للتقدم والسيطرة على هذه التمركزات.

أسبوع من المعارك الضارية التي شهدتها كافة المحاور في ضواحي العاصمة طرابلس والحصيلة أعداد كبيرة من القتلى خاصة في صفوف المرتزقة السوريين.

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