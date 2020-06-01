“العمال التونسي” يرفض توريط البلاد في النزاع الليبي

أكّد حزب العمال التونسي رفضه لأيّ وجود عسكري أمريكي في الأراضي التّونسيّة وذلك على خلفيّة كشف أفريكوم، في بيان لها عن إمكانية نشر قوات لها في الأراضي التونسية.

وأدان الحزب، في بيان له، ما وصفه بالخطوة الخطيرة التي تمثّل انتهاكا سافرا لسيادة تونس وتوريطا لها في النزاع الليبي الذي ما انفكّ يتّخذ منعرجا خطيرا بتزايد التدخلات الإقليمية والدولية التي لا هدف منها سوى تحديد من سيسيطر في النهاية على الثروات الطبيعية الليبية.

وانتقد الحزب ملازمة السلطات التونسية الصمت تجاه البيان الصادر، معتبرا أن هذا الصمت يؤكّد بشكل صريح قبولها بالتواجد العسكري الأمريكي في تونس، والتي ستتحوّل بدورها إلى قاعدة خلفية للتدخل في ليبيا.

ودعا حزب العمّال كلّ القوى الوطنية في تونس أحزابا ومنظمات وفعاليات إلى التجنّد من أجل التصدي لهذه الخطوة، ومنع تحويل البلاد إلى قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية للتدخل في ليبيا وتحويلها إلى سوريا جديدة.

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